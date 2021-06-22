24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı
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24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş önümüzdeki Perşembe günü yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş önümüzdeki Perşembe günü yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

24Erzincanspor kulüp binasında basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Keleş yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıklayarak, "Erzincanspor'u belirsizlik içinde bırakmamak için Perşembe günü yapacağımız kongrede yeni yönetimimizle bu kutsal göreve devam etmeye karar verdik." dedi.

Başkan Keleş açıklamasında, "Malumunuz üzere iki sezondur yönetici arkadaşlarımızla beraber, gururla yönettiğimiz Erzincansporumuzda bu sezonun bitimi ile beraber görev süremizin sonuna geldik. 1 Haziran itibari ile olağan kongre kararımızı aldık, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Perşembe günü olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bir kupa ve bir Play-Off ile taçlandırdığımız bu görev süremiz içerisinde yazılı ve sözlü olarak çeşitli platformlarda Erzincanspor'un daha farklı şekilde yönetilmesi gerektiğini, daha aktif olunması gerektiğini vurgulamaları üzerine bizler de şehrimizin emaneti bu kutsal göreve talip olacak Erzincanspor sevdalılarının önünü açmak için bu kongrede aday olmayı düşünmediğimizi ve aday olacak arkadaşlarımızın her daim maddi ve manevi yanında olacağımızı ifade ettik. Fakat kongremize iki gün kalmışken halen göreve talip olacak bir arkadaşımız olmadı. Bizlerde çok büyük emekler verdiğimiz şanlı Erzincansporumuzu belirsizlik içinde bırakmamak için Perşeme günü yapacağımız kongrede yeni yönetimimizle bu kutsal göreve devam etmeye karar verdik. Sürecin Erzincansporumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Perşembe günü yapacağımız kongremizde delegelerimiz uygun görüp tekrar yönetime gelirsek, kongremizden sonra kulübümüzü şimdiye kadar nasıl popülist bir anlayışla yönetmediysek, yine aynı şekilde, süreklilik arz eden, projeler ile kendi kendine yeten, sistemli ve daha kurumsal bir yapıya büründürmeyi ilke edinmeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz sezon alt yapımızdan profesyonel olmaya hak kazanan futbolcularımızın daha fazla süre almalarını sağlamak ve bunun akabinde de alt yapıdan daha fazla futbolcu çıkararak kulübümüzü kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp haline getirmek en büyük arzumuzdur.

Perşembe günü akşam saat 20.00'da ki kongremize tüm delegelerimizi ve Erzincanspor sevdalılarını davet ediyorum." İfadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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