249 Şehidin Adını Devrek Bastonu'na İşlediler

249 şehidin adını Devrek Bastonu'na işlediler

15 Temmuz şehitlerinin adlarının işlendiği baston, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit düşen 249 şehidin adı "asaletin simgesi" olarak kabul edilen Devrek Bastonuna işlendi. Baston ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

AK Parti Devrek Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, baston ustası Çetin Karabaş ile birlikte hazırladığı Devrek Bastonu'nu hediye etmeye hazırlanıyor. Karabaş'ın el emeği hazırladığı bastonun üzerinde 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yaşandığı akşam 249 şehidin ismi yer alıyor.

Tek tek şehitlerin isimlerini bastona işleyen Karabaş, ilk kez böyle bir baston yaptıklarını ifade etti. Yirmi günde bastonu tamamladığını aktaran baston ustası Çetin Karabaş, "Daha önce böyle bir baston yapmadık. AK parti kadın kolları başkanımızdan bize böyle bir talip geldi. 15 Temmuz anısına 249 şehidimizin isimlerini yazdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ulaştırılmak üzere kendilerine takdim edilecek. Yaklaşık 20 günde yapıldı. 249 ismi sığdırdığımıza inanamıyorum güzel şık olduğu beğenileceğini umuyorum" diye ifade etti.

Devrek Bastonu "Asaletin Simgesi"

İlçede "Kızılcık" ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu, 'asaletin simgesi' olarak kabul ediliyor. Dünyaca ünlü Devrek Bastonu, sağlamlığıyla da dikkat çekiyor.

Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 20 liradan başlayan baston fiyatları 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi.

Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek ilçesinde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

249 şehidin adı bastona işlendi

AK Parti Devrek İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen ise özel olarak hazırlanan bastonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceklerini ifade etti. 249 şehidin isimlerinin bastona işlendiğini aktaran Özmen, "15 Temmuz darbe girişimden bu yana Cumhurbaşkanımıza güzel bir hediye vermek istedik. Bunun da ilçemizle özdeşleşen bir hediye olmasını istedik. 249 şehidimizin adını biz bastona işleterek Cumhurbaşkanımıza ulaştırmak istiyoruz. Darbe girişimi hepimizi çok etkiledi. Biz 249 şehidimizin sayesinde bugündeyiz. Bastonumuz hazır Cumhurbaşkanımıza en kısa sürede ulaştırmak istiyoruz" diye ifade etti.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi

15 Temmuz 2016'da TSK içindeki FETÖ mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimi yaşandı. Halkın sokağa çıkması ve TSK'daki çoğunluğun destek vermemesi üzerine girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Başarısız darbe girişimi gecesi 249 kişi şehit oldu, 2 bin 196 vatandaş ise yaralandı.