249 araç sürücüsüne 182 bin 920 TL para cezası

14.10.2019 17:17

Samsun'da 11-13 Ekim tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde bin 554 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 249 araç sürücüsü/sahibine 182 bin 920 TL idari para cezası uygulandı, 59 araç trafikten men edilerek 55 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, insanlarımızın güvenli, rahat ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri, trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesine yönelik denetimler kapsamında 11 Ekim 2019 saat 21.00'den 13 Ekim 2019 saat 05.00'e kadar '31 ekip ve 59' personelin katılımı ile yapılan alkol denetimlerinde; bin 554 araç sürücüsü kontrol edilmiş, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 62 sürücüye, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 1 sürücüye, muayenesi bulunmayan 42 araç sahibine, zorunlu trafik sigortası bulunmayan 13 araç sahibine ve muhtelif kural ihlalleri tespit edilen 131 araç sürücüsü olmak üzere; toplam 249 araç sürücüsü/sahibine 182 bin 920 TL idari para cezası uygulanmış, 59 araç trafikten men edilerek 55 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır. Trafik kazaları ve ihlallerini önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA