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249 Aile evlatlarının dönmesini bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832 gündür sürüyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocukları terör örgütü Pkk tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832 gündür sürüyor.

Evlatlarının dağdan dönmesini bekleyen ailelere bir yenisi daha eklendi. 6 yıl önce 20 yaşındayken örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden baba Seyfullah Taşkın, eyleme katıldı. Seyfullah Taşkın, oğlu Macit Taşkına böyle seslendi.

249 Aile evlatlarının dönmesini bekliyor

249 Aile evlatlarının dönmesini bekliyor

249 Aile evlatlarının dönmesini bekliyor

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