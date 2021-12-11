249 Aile evlatlarının dönmesini bekliyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocukları terör örgütü Pkk tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832 gündür sürüyor.

Evlatlarının dağdan dönmesini bekleyen ailelere bir yenisi daha eklendi. 6 yıl önce 20 yaşındayken örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden baba Seyfullah Taşkın, eyleme katıldı. Seyfullah Taşkın, oğlu Macit Taşkına böyle seslendi.