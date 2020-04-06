242 yıllık İngiliz perakende zinciri iflasa hazırlanıyor
İngiltere'nin 242 yıllık perakende zinciri Debanhams'in Üst Yöneticisi Vansteenkiste, İngiliz hükümetinin sokağa çıkma yasağı kararı üzerine mağazaların kapatılmasının ardından şirketin iflasını açıklamaya hazırlandığını bildirdi.
06.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:48
İngiltere'nin 242 yıllık perakende zinciri Debanhams'in Üst Yöneticisi Vansteenkiste, İngiliz hükümetinin sokağa çıkma yasağı kararı üzerine mağazaların kapatılmasının ardından şirketin iflasını açıklamaya hazırlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com