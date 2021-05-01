240 bin liralık ödül için yarışacaklar
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240 bin liralık ödül için yarışacaklar

240 bin liralık ödül için yarışacaklar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Ulusal Şampiyonası'nı duyurdu.

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Ulusal Şampiyonası'nı duyurdu. Şampiyonada ulusal takımlar, 240 bin liralık ödül havuzundan paylarını kazanabilmek için mücadele edecek.

PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası'nın (PMNC) açık elemelerinin 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Şampiyona, haziran ayında grup aşamasına ilerleme hakkı kazanacak güçlü 32 takımı belirleyecek olan 8 günlük çevrimiçi elemeler ile başlayacak. Ardından grup aşamasındaki en iyi 16 takım ise, Türkiye'nin en iyi takımlarını belirleyecek olan 3 günlük finallerde yer alacak. 240 bin liralık ödül havuzundan pay alabilmek için yarışmak isteyen takımlar, esports.pubgmobile.com/pmnc/tr adresinden 24 Mayıs'a kadar kayıt yaptırabilecek. Açık elemelere katılmak isteyen takımlar, aynı ülkeden minimum 4, maksimum 6 oyuncudan oluşacak. PMNC Türkiye'nin en iyi 3 takımı, eylül ayında başlaması planlanan PUBG MOBILE Pro League Turkey'in 2'nci sezonunda yer alma hakkı kazanacak.

TÜRKİYE'DEKİ TURNUVALARIN TOPLAM ÖDÜL HAVUZU 400 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

PUBG MOBILE Esports'un, 2021 boyunca Türkiye'deki turnuvalarının toplam ödül havuzu 400 bin doların üzerinde olduğu açıklandı. Ayrıca, resmi sponsor Xiaomi, 2021 yılı boyunca Türkiye'de düzenlenecek PMCO, PMPL, PMCC & PMNC dahil PUBG MOBILE turnuvalarının tamamı için akıllı telefon sponsoru olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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