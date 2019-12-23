24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (4)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasının bitirmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kamera ile çekim yapması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

23.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:18
24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasının bitirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdimi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kamera ile çekim yapması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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