24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (4)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasının bitirmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kamera ile çekim yapması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasının bitirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdimi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kamera ile çekim yapması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katılarak konuşma yaptı.