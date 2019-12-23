24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (7)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (7)

Yılın Spor Haberi ödülünü Anadolu Ajansı'ndan Ömer Ertuğrul'na verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.

23.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:12
24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (7)

Yılın Haberi ödülünü 'ndan Ömer Ertuğrul'na verilmesi ANKARA - Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.(7)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (7)
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