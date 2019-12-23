: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (2)

23.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak."

Kaynak: AA

Haber Videosu