24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katılarak konuşma yaptı.

23.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:44
24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)
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