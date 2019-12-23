24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katılarak konuşma yaptı.
23.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA