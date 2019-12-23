24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan...
23.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."
Kaynak: AA