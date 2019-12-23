24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (3)
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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (3)

Benim Hikayem projesi kapsamında köy okullarında okuyan çocukların seslendirdiği "Kırlara doğru" klibinin yönetmeni Sinan Demirkaya'nın ödül alması Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ı çeken DHA Buğra Benlioğlu'nun ödül alması Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ın çekim yapması ANKARA - Türkiye...

23.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:15
24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (3)

Benim Hikayem projesi kapsamında köy okullarında okuyan çocukların seslendirdiği "Kırlara doğru" klibinin yönetmeni Sinan Demirkaya'nın ödül alması

Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ı çeken Buğra Benlioğlu'nun ödül alması

Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ın çekim yapması

ANKARA - Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.(3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (3)
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