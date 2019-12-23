24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (3)
Benim Hikayem projesi kapsamında köy okullarında okuyan çocukların seslendirdiği "Kırlara doğru" klibinin yönetmeni Sinan Demirkaya'nın ödül alması Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ı çeken DHA Buğra Benlioğlu'nun ödül alması Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ın çekim yapması ANKARA - Türkiye...
Benim Hikayem projesi kapsamında köy okullarında okuyan çocukların seslendirdiği "Kırlara doğru" klibinin yönetmeni Sinan Demirkaya'nın ödül alması
Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ı çeken DHA Buğra Benlioğlu'nun ödül alması
Küçük kameraman Abdülselam Aslan'ın çekim yapması
ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.(3)