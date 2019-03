24 Yıllık Tecrübeyle Banyonuzu Süslemeye Devam Ediyoruz

Ayçetin Cam Kabin Aksesuarları firma sahibi Erol Ayçetin, "1996 yılında İstanbul-Tuzla'da fabrikamızın temellerini attık. 1994 yılından 2014'e kadar İstanbul'da hizmete devam ettik. Yaklaşık 5 senedir 3 bin metre kapalı alandaki fabrikamızla Sinop'tan hizmete devam ediyoruz. İstanbul'da hizmetlerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET SUNUYORUZ"

Firma sahibi Erol Ayçetin, "Ürün yelpazemizde 8-10 mm duşa kabinleri, menteşeleri, kulpları, rulmanları, askılı sistemler gibi birçok ürün bulunuyor. Ürünlerimiz tamamen yerli üretim. Ürünlerin her aşaması kendi üretimimiz. Ürünlerimizin tasarımları da bize ait, işte bu nedenden dolayı müşterilerimiz bizi tercih ediyor ve bizde rakiplerimizden bir adım öne çıkabiliyoruz. Müşterimizi her zaman güler yüzlü karşılıyoruz. Her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Çözüm odaklı hizmet veriyoruz. En ufak bir sorunda müdahalede bulunuyoruz." diye konuştu.

"MÜŞTERİ 1. ÖNCELİĞİMİZDİR"

Erol Ayçetin, "Müşteri memnuniyeti bizim için 1. öncelik. Yaptığımız ürünlerin 2 yıl ila 10 yıl arası değişen garantileri var. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık olarak 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt dışında bizim ürünlerimizin satışını sağlayan 700 tane bayimiz var. Sektörümüzde karşılaştığımız sıkıntılar çok oluyor. İşi bilmeyen, anlamayan ve yapmaya çalışan küçük kuruluşlar bizim sektöre ciddi zararlar veriyor." dedi.

"BİR ÜRÜNÜN ARKASINDA CİDDİ EMEK VAR"

Ayçetin, "Şu an İstanbul ve Sinop'ta çalışmalarımız devam ediyor. İleride 3 bin metrekarelik kapalı alanda bir fabrika daha kurup üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz. 80 kişilik bir çalışma ekibimiz var. Türkiye'nin her yerinde bayilerimiz var. Müşterilerimiz ürünlerimize kolaylıkla ulaşabilirler. Kalıbı, baskısı, işlemesi ve kaplaması derken bir ürün 3-4 ay içerisinde meydana geliyor ciddi bir emek. Biz de bunu en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz." diyerek sözlerine son verdi.