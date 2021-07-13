24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Şüpheli olarak gözaltına alınan şahıslar, birbirlerini suçladı Öldürüldükten sonra gümüş kemeri satılmış Kocaeli'de 24 yıldır kayıp olarak aranan evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş'un, cinayete kurban gittiği...

24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Şüpheli olarak gözaltına alınan şahıslar, birbirlerini suçladı

Öldürüldükten sonra gümüş kemeri satılmış

KOCAELİ - Kocaeli'de 24 yıldır kayıp olarak aranan evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş'un, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 24 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlatan polis ekipleri, Karakuş'un eşini, eşinin kardeşlerini ve eşinin eski kocasını gözaltına aldı.

Olay, 1997 yılının Nisan ayında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş (53), ansızın kayıplara karıştı. Aile bireyleri tarafından yıllarca aranan Karakuş, yapılan kayıp başvurularına rağmen bulunamadı. Bu zamana kadar pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyaları yeniden açtı. Derinleşen soruşturma neticesinde İbrahim Karakuş'un en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, İbrahim Karakuş'un eşi Ç.K. (46), eşinin kız kardeşi G.G. ile eski eşi E.A. ve eşinin erkek kardeşi O.G. gözaltına alındı.

Cinayet şüphelileri birbirlerini suçladı

Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, İbrahim Karakuş'un O.G. tarafından Darıca Eskihisar Kalesi civarında tabanca ile öldürüldüğünü iddia etti. Aynı zamanda şüpheliler ifadesinde, cinayeti işlediği ileri sürülen O.G.'nin daha sonra Karakuş'un cesedini kale civarına gömdüğü, Karakuş'un annesine ait antika gümüş kemeri de Kapalıçarşı'da sattığını iddia etti. O.G. ise ifadesinde, diğer 3 şüphelinin suçlamalarını kabul etmeyerek, diğer şüphelileri suçladı.

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

İbrahim Karakuş'un gömüldüğü ileri sürülen kale ve çevresinde yapılan çalışmada ise restorasyon çalışmaları sebebiyle ceset bulunamadı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu dosya ile birlikte 21 ayda 11 faili meçhul cinayeti çözdüğü öğrenildi.

24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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