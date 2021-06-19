24 yıl sonra baba oldu

24 yıl sonra baba olduANKARA'da sperm bozukluğu ve yumurta azlığı sorunu nedeniyle sayısız tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayan Teslime (42) ve Murat Eroğlu (44) çifti, 24 yıl sonra 'tüp bebek mikro enjeksiyon' tedavisi yöntemi ile oğullarını kucaklarına aldı.

24 yıl sonra baba oldu

ANKARA'da sperm bozukluğu ve yumurta azlığı sorunu nedeniyle sayısız tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayan Teslime (42) ve Murat Eroğlu (44) çifti, 24 yıl sonra 'tüp bebek mikro enjeksiyon' tedavisi yöntemi ile oğullarını kucaklarına aldı. 42 yaşında baba olan Murat Eroğlu, "Uzun bekleyişin ardından yaşadığımız duygu anlatılamaz" dedi.

Ankara'da 1995 yılında evlenen Teslime ve Murat Eroğlu çifti, çocukları olmayınca 4 yıl sonra hastaneye başvurdu. Eroğlu çifti, çeşitli tedavilerle çocuk sahibi olamayınca, 2017 yılında Memorial Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde Murat Eroğlu'na globozoospermi (sperm bozukluğu), Teslime Eroğlu'na ise, yaş faktörü nedeniyle yumurta azlığı ve yumurtanın genetik yaşlanması teşhisi konuldu. Hastanenin Tüp Bebek Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Demirol tarafından çifte 'tüp bebek mikro enjeksiyon' tedavisi uygulandı. Teslime Eroğlu, bu yöntem sayesinde hamile kalarak, 2 yıl önce Murat adını verdikleri oğlunu dünyaya getirdi. Eroğlu çifti evlendikten 24 yıl sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'BU ŞEKİLDE GEBELİK DÜNYA LİTERATÜRÜNDE SAYILI'Prof. Dr. Aygül Demirol, çiftin hastaneye başvurusunda annenin ileri anne yaşı, babanın ise ciddi sperm sıkıntısı olduğunu söyledi. Bu şekilde gebelik elde edilen dünya literatüründe de sayılı vakanın mevcut olduğunu kaydeden Demirol, şunları söyledi: "Babada sperm sorunu, sayısında ve harekette azlığının yanı sıra yapısal genetik olarak 'globozoospermi' dediğimiz tamamen spermlerin yuvarlak başlı olmasıyla birlikte genetik ve yapısal fonksiyon bozuklukları ile giden ve kendiliğinden gebelik şansı mümkün olmayan bir durum. Tüp bebek tedavilerinde de dünya literatüründe sayılı vaka mevcut. Temel itibari ile 'tüp bebek mikro enjeksiyon' ile gebelik elde edildi. Spermin globozoospermi yapısal ve genetik sıkıntılar ile birlikte ilerlediği için ön DNA hasarını azaltmaya yönelik bilimsel ve ciddi medikal destekler yapıldı. Burada olumlu sonuçlar alarak ilerlendi. Mikro enjeksiyonda her vakada sperm seçimi çok önemlidir. Biz bu konuda laboratuvar olarak çok emek veriyoruz. Bu vakamızda da 4 aşamalı bir seçim yaptık. Her açıdan en doğru sperm yumurtaya aktarılmalı ki, anne adayının zaten az yumurtası var; iyi bir döllenme ve sonucunda güzel bir embriyo gelişimi ile gebelik elde edebilme hesabına girilmesi gerekiyor."'42 YAŞINDA BABA OLDUM'Murat Eroğlu (44), 1999 yılından bu yana eşiyle birlikte çocuk sahibi olabilmek için uğraştıklarını söyleyerek, "Evlendiğimde 18 yaşındaydım. 42 yaşında baba oldum. Uzun süre bekleyişin ardından yaşadığımız duygu anlatılamaz. Aygül hoca bizi arayıp 'eşin hamile kaldı' deyince sanki ayaklarım yere basmıyordu. Hiç kimse umudunu kaybetmesin" diye konuştu.

Çocuk sahibi olabilmek için çok yere başvurduklarını ve ciddi para harcadıklarını kaydeden Teslime Eroğlu ise, "Akrabamızın tavsiyesi ile Aygül hocayla tanıştık. Hocamızın sayesinde evlat sahibi olduk, mucizemiz oldu. 40 yaşında hamile kaldım. Önceden yaşayan bir ölüydüm. 'niye benim çocuğum olmuyor' diye ağladığım günler olurdu. Evimizde bir melek var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem Karadağ