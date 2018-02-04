24 Yıl Önce Felç Olan Adamın Vücudu Odunlaşmaya Başladı

Endonezya'da yaşayan 55 yaşındaki eski otobüs şoförü Mas Tazul Munir, 24 yıl önce geçirdiği bir kaza esnasında kullandığı aracın camından dışarı fırladı. Beyninde oluşan hasar nedeni ile felç olan ve yatalak kalan adamın bacakları yuvarlak şekil alırken parmak uçları çürüyüp odunlaşmaya başladı.

OĞLU BAKIYOR

Munir'e kazadan 20 gün önce dünyaya gelen en küçük erkek çocuğu bakıyor. Yaşlı adam doktor tedavisinden sonuç alamayınca eski geleneklere göre hastaları tedavi eden yaklaşık 80 doktora gitmesine rağmen hiç bir sonuç alamadı.

"TANRININ TAKDİRİ"

Arkadaşları ile gece geç saatlerde eğlenceden döndükleri sırada önüne aniden bir köpek çıkması sonucunu aracının kontrolünün kaybeden Tazul Munir, takla atan aracın camından fırlamıştı. Küçük oğlunun her gün kendisinin bakımını yaparak beslediği adam, başına gelen olayın ise tanrının takdiri olduğunu söyledi.