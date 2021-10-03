24 yıl hapis cezasıyla aranan firari kadın Aydın'da yakalandı

AYDIN (DHA) - AYDIN'da, tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 13 dosyası olan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.A. isimli kadın polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve Muğla'da; birçok tırnakçılık, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 13 dosyası bulunan M.A. adlı kadının Efeler ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.