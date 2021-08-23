24 yıl 8 ay 22 gün cezası olan cezaevi firarisi Tekirdağ'da yakalandı

24 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Tekirdağ'da polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

24 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Tekirdağ'da polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Tekirdağ'da, 20 adet suç kaydı bulunan S.K., geçtiğimiz haftalarda cezaevinden firar etti. İstihbarat çalışmaları neticesinde Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı öğrenilen S.K.'nın bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda zanlı kıskıvrak yakalandı.

Cezaevinin tellerinden kaçmış

Yapılan sorguda S.K.'nın hırsızlık, cinsel saldırı, tehdit-hakaret, güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca S.K.'nın 24 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve geçtiğimiz haftalarda cezaevinin tellerinden atlayarak kaçtığı bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı