24 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
KAYSERİ'de 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan Nazan K. (30) polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
KAYSERİ'de ' Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan Nazan K. (30) polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte ve civar illerde birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 'Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarından kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan Nazan K'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 3 yıldır aranan Nazan K.'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazan K., cezaevine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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