24 yaşındaki infaz kuruma memuru Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesi T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 24 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Soner Terlemez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesi T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 24 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Soner Terlemez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 24 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Soner Terlemez, korona virüse yakalandı. Teşhisin ardından önce Nizip'te özel bir hastanede, sonra da Gaziantep merkezdeki bir başka özel hastanede Covid-19 tedavisi gören Terlemez, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi Soner Terlemez'in görev yaptığı Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da üzüntü ile karşılandı.

Konu ile ilgili Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel hastanede vefat eden Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli Soner Terlemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı