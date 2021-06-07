24 yaşındaki infaz kuruma memuru Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

24 yaşındaki infaz kuruma memuru Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

24 yaşındaki infaz kuruma memuru Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nizip ilçesi T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 24 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Soner Terlemez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesi T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 24 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Soner Terlemez, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 24 yaşındaki İnfaz Koruma Memuru Soner Terlemez, korona virüse yakalandı. Teşhisin ardından önce Nizip'te özel bir hastanede, sonra da Gaziantep merkezdeki bir başka özel hastanede Covid-19 tedavisi gören Terlemez, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi Soner Terlemez'in görev yaptığı Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da üzüntü ile karşılandı.

Konu ile ilgili Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep'teki özel hastanede vefat eden Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli Soner Terlemez'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1'i polis 5 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1'i polis 5 yaralı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burak Özçivit Erkan Petekkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
24 yaşındaki infaz kuruma memuru Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 18:45:24. #1.13#

title