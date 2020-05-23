24 yaşındaki gencin organları 7 hastaya umut oldu Nevşehir'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki M.Ç.'nin ailesi tarafından bağışlanan organları, 7 hastaya umut oldu.

Nevşehir'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki M.Ç.'nin ailesi tarafından bağışlanan organları, 7 hastaya umut oldu.

Nevşehir'de 5 gün önce kafa travması sonucu ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen M.Ç.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından 2. basamak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 24 yaşındaki M.Ç. burada yaşam mücadelesini kaybederek, 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Nevşehir il Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, M.Ç.'nin yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile de organ nakli bekleyen hastalar için evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Ankara'daki çeşitli hastanelerden Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelen transplantasyon ekipleri ve ameliyat ekiplerince yapılan 4 saat süren operasyonda, M.Ç.' nin akciğerleri, karaciğeri, pankreası 2 böbreği, 2 korneası alınarak Sağlık Bakanlığı Özel V.İ.P. araçla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesine nakledilmek üzere gönderildi. M.Ç.'nin organları, 7 hastaya nakil edileceği bildirildi.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, 7 hastayı yeniden hayata bağlayan M.Ç.' nin ailesine başsağlığı ve teşekkürlerini iletti.

(İHA)

Kaynak: İHA