24 Yaşındaki Futbolcuyu Öldüren Zanlı, Futbolcuyu Eşiyle İlişkiye Girmesi İçin Evine Çağırmış

Brezilya'da öldürülmüş ve cinsel organı kesilmiş halde bulunan Sao Paulo'nun futbolcusu 24 yaşındaki Daniel Correa Freitas'ın cinayetinde, şoke eden detay ortaya çıktı. Katil zanlısı Edison Brittes'in futbolcuyu eşi ile ilişkiye girmesini davet ettiği ve yatak odasında eşi ve futbolcuyu beraber görünce kıskançlık krizine girdiği, cinayeti bu yüzden işlediği belirtildi.

Edison'a çok yakın bir kaynak, evde doğum günü partisi sırasında iş adamı Edison'un Daniel'i eşi Cristana ile ilişkiye girmeye davet ettiği ve fikrini değiştirip yatak odasına girince kıskançlık krizine girip cinayeti işlediğini belirti.

"O GECE KOKAİN ÇEKİP EŞİNİ BAŞKASIYLA GÖRMEK İSTEDİ"

Yüzünü eli ile kapatıp bir video ile cinayet gecesi yaşananları anlatan Edison'a çok yakın olan kaynak ve cinayet sırasında evde olan kaynak, Edison'un o gece kokain kullandığını ve eşinin Correa ile cinsel ilişkiye girerken izlemek istediğini söylediğini ifade etti. İtirafçı olan kişi, Edison'un yatak odasına girince fikrini değiştirip oyuncuyu öldürdüğünü söyledi.

EDISON İTİRAF ETTİ: İKİSİNİ YATAKTA GÖRÜNCE ÖLDÜRDÜM

35 yaşındaki iş adamı Edison, polis ifadesinde ilk önce susma hakkını kullandı. Daha sonra pencereden yatak odasına girdiğini ve eşini futbolcu ile yatakta görünce cinayeti işlediğini söyledi. Katil zanlısı, basına yaptığı açıklamada ise yatak odasının kilitli kapısını omuzu ile kırıp içeri girdiğini belirtti.

Polis ayrıca cinayet sırasında Edison'a yardım ettikleri belirlenen 18 yaşındaki David da Silva, 19 yaşlarındaki Igor King ve Eduardo da Silva'nın yakalanması için çalışma başlattı.