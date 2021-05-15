VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
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VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi dünyaca ünlü Van kedilerinin doğumları devam ederken, 5 Nisan'dan beri 24 kedi, 70'e yakın yavru doğurdu.

VAN'ın bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi dünyaca ünlü Van kedilerinin doğumları devam ederken, 5 Nisan'dan beri 24 kedi, 70'e yakın yavru doğurdu. Yılın ilk kedileri ise sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kedi villasında ise ziyaretçi sayısı azaldı. Villadaki kedilerin 5 Nisan itibarıyla başlayan birinci parti doğumları sona ererken, yılın ilk yavruları, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 24 anne kedinin doğum yaptığını ve 70'e yakın yavru dünyaya getirdiğini söyledi. Van Kedi Villası'nın önceki yıllarda her mevsim ziyaretçisi olduğunu belirten Kaya, "Her zaman ziyaretçiler gelip sevebiliyordu. Kısıtlamalar nedeniyle gelip sevme imkanları yok. İnsanlar fotoğraf ve görüntüleri aracılığıyla hayvanların şimdi bu sevimli hallerini görebiliyor" dedi.

Tatillerde ve bayramlarda da mesaiye ara vermediklerini belirten Prof. Dr. Kaya, "Yeni doğan kedileri sevmemek mümkün değil. Biz bir yandan görevimizi yapıyoruz ama bir yandan da kedileri sevme imkanı buluyoruz. Bizim için çok büyük nimet oluyor. Buradaki kedilerin doğduğu günü biliyoruz sonrasındaki hallerinde de bize karşı koyuşlarını, tavırlarını, itirazını görüyoruz. Bu da bizim için çok büyük keyif oluşturuyor. Bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. Şu anda yavru kedilerin en şeker zamanlarını yaşıyoruz. Birinci parti doğumlar sona erdi. İkinci parti çiftleştirmeye başladık" diye konuştu.

Kazakistan'dan Van'a gelen çift ise Van Kedi Villası'ndaki yavruları çok sevdiklerini söyledi.

VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU
VAN 24 VAN KEDİSİ, 70'E YAKIN YAVRU DOĞURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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