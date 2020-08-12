24'üncü Türk-Rus devriyesi M4 karayolunda yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini duyurdu.
12.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:08
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını bildirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA