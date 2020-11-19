24. Uluslararası İş Forumu

HAVELSAN Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Salgında da hayatın devam etmesi gerekiyor.

HAVELSAN Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Salgında da hayatın devam etmesi gerekiyor. Bunlar için alternatif çözümlere yöneldik. Uzaktan eğitim ve çalışma yaygınlaştı. Bunlar dijital dönüşüm, video konferans ve online sosyal etkileşim alanlarında pozitif etki yarattı." diye konuştu.

Mantar, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda, "Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF)" kapsamında düzenlenen "E-Konferans, E-Medya, Siber Gu¨venlik&Bilgi Teknolojileri ve Yeni Gelis¸en&Gelis¸ecek Teknolojiler" başlıklı oturumda konuştu.

Mantar, salgının getirdiği sosyal mesafe zorunluluğundan iş, eğitim ve sosyal hayatın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Salgında da hayatın devam etmesi gerekiyor. Bunlar için alternatif çözümlere yöneldik. Uzaktan eğitim ve çalışma yaygınlaştı. Bunlar dijital dönüşüm, video konferans ve online sosyal etkileşim alanlarında pozitif etki yarattı." dedi.

Son zamanda yaygın olarak kullanılan online araçların yıllardır bilinen uygulamalar olduğunu anımsatan Mantar, "1998'de ABD'de yüksek lisans yaparken bile chat uygulaması geliştirmiştik. O günden bu güne çok şey gelişti tabii fakat bu uygulamalar mevcut kültürümüzden dolayı çok gelişememişti. Pandemi bize bunu geliştirmeyi öğretti, buna mecbur kaldık. Yoksa bugün kullanılan yöntem, çözümler ve teknikler 20 yıldır bilinen ve var olan uygulamalardır." diye konuştu.

Yaygın olarak kullanılan ve bilinen dijital uygulamaların kurumsal ve bireysel müşterilere çok uygun olduğunu belirten Mantar, "Bunların küresel bulut ağı üzerinde sıklıkla kullanımı sonucu güvenlik açıkları, ülkeler arası kontrolsüz bilgi paylaşımı ve kişisel verilerin amacı dışında kullanılması birçok sorunu da beraberinde getirdi. Birçok kurumumuz ve ülke de aynı hassasiyete sahip." ifadelerini kullandı.

Gizlilik taşıyan konuların bu ağlarda konuşulduğu ve tartışıldığı için hassasiyet gerektirdiğine değinen Mantar, şunları söyledi:

"Halbuki bu bilgiler firmamıza ya da kurumumuza ait. Buradan hareketle HAVELSAN Diyalog'u geliştirdik. Bu bir video konferans yazılımıdır. Bunun sağladığı imkanların birçoğumuzun yaygın kullandığı uygulamalardan farkı yok. Aynı hizmetleri sağlıyoruz. Global rakiplerin sağladığı özelliklere sahip olmasına ek olarak güvenlikli mekanizması oluşturduk ve firmalara yerinde kurulum yapıyoruz. Kendi sistemlerini kendi kuruyorlar ve sistemin bilgileri dışarı çıkmıyor. Uzaktan bağlanmada kritik gizlilik gerektiren konular için de güvenlik mekanizması ekledik. Bu da kurum tarafından kendisinin uygulayabileceği şekilde esnektir."

Online iletişim araçlarında da dünyada etkin pazar payına sahip olan firmalara alternatif ürünlerinin olduğunu bildiren Mantar, "Bunlara da alternatif olarak, ki iş hayatında kaçınılmaz bir gerçek askeri ortamlarda bile bunların kullanıldığı oluyor, biz HAVELSAN İleti'yi geliştirdik. Kendi kontrolümüzde ve yerinde kurulum yapabiliyoruz. Firmalar kendi çalışanlarıyla güvenli ortamda çalışabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Mantar, söz konusu uygulamalara ilişkin teknik konuların yanında ticarileşme boyutunun daha önemli olduğunu kaydederek, "Bunların 6 milyar ile 10 milyar dolar arasında bir market değeri var ve artıyor. Pandeminin hızla yaydığı bu uygulamalar bir ekosistemi tetikliyor. Burada ticari değere yönelik çalışmalar da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

MU¨SI·AD Genel Bas¸kan Yardımcısı Dr. Mehmet Akif O¨zyurt da yüksek teknolojiye sahip olan ülkelerin gücünün diğer tüm ülkelere göre daha öne çıktığını belirterek, kaliteli eğitimle yetiştirilmiş insan gücünün bu noktada ülkeleri ön plana çıkardığını dile getirdi.

Bilimsel ve teknolojik gelişimde hızın çok arttığına değinen Özyurt, "Bunların yüzde 90'ının son 30 yılda meydana geldiğini görüyoruz ve bu hız daha da artıyor. Kısa vadeli zaman diliminde çok farklı bir dünya ortaya çıkacak. Yüksek teknoloji üretimi bu konuda rekabetçi dünyada en fazla talep edilen başarı özelliği olmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu