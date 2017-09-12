24. Uluslararası Adana Film Festivaline Doğru
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne ilişkin "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde film festivali yapılıyor ama Türkiye'de sanat sinema adına hakikaten 'festival' denildiği zaman bunu köklü geçmişiyle gelenekselleşmesiyle en...
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne ilişkin "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde film festivali yapılıyor ama Türkiye'de sanat sinema adına hakikaten 'festival' denildiği zaman bunu köklü geçmişiyle gelenekselleşmesiyle en çok hak eden Adana ve Antalyadır" dedi.
Sözlü, festival tanıtımı için bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Adana'da sinema ve sanat adına bu geleneğin, güçlendirilerek devam edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.
Kültür ve sanatın, refah toplumuna dönüşüm üzerindeki etkisini kimsenin yadırgamayacağını ifade eden Sözlü, "Kültür ve sanata yapılan yatırımlar şehrin ekonomisine kısa ve orta vadede büyük katkılar yapmakta. Biz sadece Adana ekonomisine katkı koyma planlıyor değiliz. Nihayetinde bir milletin, milli kültürü, evrensel kültüre olan katkısı, onunla olan ilişkilerinin yansıması olan sanatın her türlü alanında varlığını göstermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.
Sözlü, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sanata, kültüre çok büyük yatırımlar yapıldığını, bütçelerinde belediye meclis üyelerinin desteğiyle kültür ve sanata çok önemli kaynaklar aktarıldığını ifade ederek, Adana genelinde Türk sanatına, sinemasına katkı koymaya devam edeceklerini bildirdi.
Adana film festivalinde hep ilkleri gerçekleştirdiklerini aktaran Sözlü, şunları söyledi:
"Adana Film Festivali, şunu açık ve net ifade ediyorum ki Türkiye'nin sanat sinema adına 'gelenekselleşmiş film festivali' denildiğinde bilinen ve en önemli iki festivalinden bir tanesidir. Bunlardan biri Antalyadır, biri Adanadır. Yaparken, işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bütün hassasiyetimiz Türk sinemasına ve Türk sanatına hizmet etmek, Adana'ya yakışanın en iyisini yapma kaygısıyla bunu yapıyoruz. Yani biz ne Antalya ile yarışıyoruz, nihayetinde onlarla da Türk sanatına, Türk sinemasına hizmet ediyorlar. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde film festivali yapılıyor. Ama Türkiye'de sanat sinema adına hakikaten 'festival' denildiği zaman bunu köklü geçmişiyle gelenekselleşmesiyle en çok hak eden Adana ve Antalyadır."
"Siyasi kaygılardan hep uzak kaldım"
Sözlü, kendisi belediye başkanı olduğu için siyasi kaygılarıyla meselelere iyi veya kötü diyenler olabileceğini anlattı.
Gazetecilere seslenen Sözlü, şöyle devam etti:
"Görevi üstlendiğimiz dönemden bu zamana kadar bu festival olsun, her türlü kültür ve sanat organizasyonlarına hizmet ederken, katkı koyarken, hemşehrilerimize hizmet sunmaya çalışırken siyasi kaygılardan hep uzak kaldım. Özellikle Türk sinemasının, Türk sanatının önemli kazanımlarından birisi olan festivalle ilgili samimi değerlendirmelerinizden hiçbir endişemiz olmaz. Ama ön yargılı siyasi değerlendirmelere lütfen bu konuda fırsat vermeyelim. Adana Film Festivali, tüm Adana'nın tüm Adanalıların tüm adanalı sinemaseverlerin, sanatseverlerin emeğinin bir yansımasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de Adanalıların temsilcisi olarak bunu gerçekleştirdiğini düşünerek bu konuda kısır çekişmelere, Adana'ya sanat alanındaki kazanımlarımızın önüne geçecek değerlendirmelere fırsat vermeyin arkadaşlar. Ben bunu sizden rica ederken objektif gazeteciliğiniz noktasında, vicdani sorumlulukla yapacağınız hiçbir şeye itiraz edecek değilim. Ama kasti manada değerlendirmeler olursa bunu da muhakkak ki ufuk sahibi insanlar olarak bir süzgecinizden geçirerek, değerlendirin."
Sözlü, bir soru üzerine festivalin Adana Büyükşehir Belediyesinin değil, Adana'nın festivali olduğuna dikkat çekerek, "Mahkeme kadıya mülk değil. Bu festivalin 24'üncüsü yapılıyor. Göreve geldiğimizden bu yana 4'üncüsünü biz yapıyoruz. Bundan sonra da daha onlarcası olacak ve başka belediye başkanı arkadaşlarımız da yapacak." diye konuştu.
5 ana kategoride ödül dağıtılacak
Bu yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde bazı ulusal kategoriler, uluslararası kimlik kazanırken, portföye eklenen yeni kategoriler de Adana Film Festivali'ni, dünya genelinde bilinen bir sinema organizasyonu haline getirmeye yönelik özellikler taşıyor.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu olmak üzere 5 ana kategoride ödüllerin dağıtılacağı festivalde her bir yarışma kategorisinin farklı dallarıyla birlikte eserler toplam 30 dalda ödül almak için jürinin ve halkın beğenisine sunulacak.
Festivalde Fatih Akın'ın "In The Fade", Lucrecia Martel'in yıllardır beklenen son filmi "Zama", Ossang'ın zaman-mekan ilişkisinin gerçekliğini yok ettiği filmi "9 Doigts/9 Parmak", Oscarlı Sofia Coppola'ya Cannes 2017'de En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran "The Beguiled", Aydın Orak'ın "Yaşar Kemal Efsanesi", Lynne Ramsay'nin ödüllü filmi "You Were Never Really Here" ile Stephan Frears'ın "Victoria ve Abdül" gibi sinema sanatına damga vuran filmlerin Türkiye prömiyerleri yapılacak. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmlerin tamamının Türkiye prömiyerleri festivalde gerçekleştirilecek. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin filmleri de Akdeniz Ötesi Bölümü'nde buluşacak. Bu bölümde Filistin, İtalya, Fas ve Tunus'tan toplam dört film Türkiye prömiyerini yapacak.
Sinema ve Kültür Sanat Kasabası açılacak
Festival kapsamında Galeria Alış Veriş Merkezi yanında "Kültür Sanat Kasabası" oluşturuldu. Kasabada, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi atölye çalışmaları, dublör şovları, çeşitli üniversitelerin sinema bölümleri ve festival yapan şehirlerin katılımı, makyöz ve makyörlerin gösterileri, sokak gösterileri, sokakta film müziği dinletileri, dans ve canlı heykel gösterileri, paneller, söyleşiler konserler, Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, sanatın çeşitli dallarıyla ilgili sergiler yapılacak. Festival süresince kasabada her gün ünlü bir şarkıcı sahne alacak ve Adanalılara konser verecek. Kasaba, 25 Eylül'de açılacak.
Festivalde 27 Eylül'de sinema sanatçılarının bulunduğu Sevgi Korteji düzenlenecek. Kortej, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde karşılanacak, halk selamlanacak. Aynı gün kasabada "Türk Sineması'na Ömür Verenler Farkındalık Anıtı" açılacak ve "Sanat Ateşi Meşalesi" yakılacak.
Festival kapsamında 29 Eylül'de Atatürk Caddesi'nde "Yıldızlar Kaldırımı" açılışı da gerçekleştirilecek. Bu kaldırımda Adana'nın sanata, sinemaya katkı veren isimleri yer alacak ve sayıları günden güne artacak.
Onur ödülleri
Festivalde yüzün üzerinde uzun metrajlı sinema filmine imza atan yapımcı-yönetmen-senarist Temel Gürsu, Türkiye'de akademik düzeyde örgün sinema televizyon eğitimini başlatan Prof. Sami Şekeroğlu, 1980'de aktrist olarak girdiği sinema sektöründe önemli başarılar yaşayan, Babam ve Oğlum filmindeki muhteşem performansıyla unutulmazlar arasına giren Hümeyra, sinema ve televizyonun duayen isimlerinden usta oyuncu Şemsi İnkaya ile Adana'nın önemli değerlerinden Arif Keskiner'e Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülü verilecek.
Sinema sektörünün aktörlerinin buluşup, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için "beyin fırtınası" gerçekleştirilecekleri festivalde dünya sineması ile Türk dünyası ve Türk sineması seçkilerinden oluşan özel gösterimlere yer verilecek.