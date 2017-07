24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne Doğru

Bu yıl 25 Eylül-1 Ekim'de 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Kısa Film Yarışmasına şu ana kadar 2 bine yakın başvuru gerçekleştirildi.



Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kısa Film Yarışmasına yoğun ilgi gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanından internet aracılığıyla ve posta yoluyla yaklaşık 2 bin başvuru yapıldı. Yarışmaya ABD, Çin, Hindistan, İspanya, Yunanistan, Rusya, Brezilya gibi farklı ülkelerden sinema tutkunları da başvurdu.



Toplam 4 kategoride yapılacak Uluslararası Kısa Film Yarışması, kurmaca, canlandırma, belgesel ve deneysel dallarında gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılacak filmler arasında, ön jüri değerlendirmesinin ardından her kategori için 10 eser yarışma hakkı kazanacak. Her dalda kazanan filme 10 bin lira ödül verilecek.



Kısa film maratonu da heyecan katacak



Öte yandan Adana'yı adeta kısa film platosuna dönüştürecek "Adana Kısa Film Maratonu" için de heyecan üst seviyeye çıktı. Adana Kısa Film Maratonunda, jüri değerlendirilmesi sonucu yarışmaya hak kazanacak 20 eser için 20 noktada kurulacak film setleri, kenti dev bir film setine dönüştürecek.



Ön kurulun seçeceği 20 senaryo, 5'er bin lirayla desteklenecek. Filmler için festivalin başlangıç günü "motor" denecek ve çekimlere başlanacak. Büyük ödül gecesinden bir gün önce çekimleri tamamlanan kısa filmler, mesai saati bitimine kadar jüriye teslim edilecek. İlk üçe giren filmler büyük ödül gecesinde ödüllerini alacak.



"Festivalimizin içeriği bu yıl daha zengin"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Uluslararası Kısa Film Yarışmasına ilginin çok sevindirici olduğunu belirtti.



Festivalin Adana'nın tanıtımına katkı sağladığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sözlü, şunları kaydetti:



"Uluslararası Kısa Film Yarışması için şu ana kadar yaklaşık 2 bin başvurunun yapılmış olması ve başvuruların farklı kıtalardan, çok sayıda ülkeden gelmesi, Adana Film Festivalinin bilinirliğinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Festivalimizin içeriği bu yıl daha zengin. Festivalin yarışma kategorilerine yoğun teveccüh gösterilmesi hem şehrimizin tanıtımına önemli katkı koyuyor hem de kentimizin ve festivalin dünyaca tanınması yönündeki hedefimize doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü kanıtlıyor."



Festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması, Adana Kısa Film Maratonu, Çocuk ve Gençlik Filmleri Yarışması kategorilerinde yarışmalar gerçekleşecek.