Kamu kurum ve kuruluşlarına dair ilanlar ile ihalelere ilişkin bildirimler de gazetedeki yerini aldı. Vatandaşlar ve ilgililer, söz konusu karar ve ilanların tamamına Resmî Gazete'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilir; ayrıca ilgili içerikler PDF formatında da indirilebilir. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde yayımlanan bu kararlar, kamu yönetiminin güncel yönelimlerini ve hukuki gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliğindedir. 24 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

RESMÎ GAZETE KARARLARI

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

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