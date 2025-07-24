24 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

24 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?
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24 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete, Türkiye'nin yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin önemli karar ve düzenlemeleri içeren bir dizi gelişmeyi kamuoyuna sundu. Bugünkü sayıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni kanunlar, kamu yönetimiyle ilgili idari düzenlemeler, çeşitli atama kararları ve yargı kurumlarının aldığı kararlar yer aldı. Peki, 24 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarına dair ilanlar ile ihalelere ilişkin bildirimler de gazetedeki yerini aldı. Vatandaşlar ve ilgililer, söz konusu karar ve ilanların tamamına Resmî Gazete'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilir; ayrıca ilgili içerikler PDF formatında da indirilebilir. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde yayımlanan bu kararlar, kamu yönetiminin güncel yönelimlerini ve hukuki gelişmeleri takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak niteliğindedir. 24 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

RESMÎ GAZETE KARARLARI

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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