24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
24.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:33

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağan, mesajında, çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basının doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlattığını belirtti.

Basın mensuplarının çoğu zaman verdikleri emeğin ve yaşadıkları zorluğun görülmediğine dikkati çeken Çağan, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarının meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımızın toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesi, halkı bilgilendirmesi, demokrasinin gelişmesine katkı sağlaması, gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın dünyasında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde bu mesleğe emek veren ve kalemini doğruluktan ayırmayan tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum."

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan da "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, önemli bir görevi yerine getirmek için özveriyle çalışan basın mensuplarının başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Murat, mesajında, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından birinin basın olduğunu belirtti.

Basının toplumun bilgilendirilmesi, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini, ayrıca saydam ve katılımcı yönetimin de temel aracının basın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sedat Murat, şunları kaydetti:

"Basının üstlendiği bu önemli görevler, sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özgür basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından çok değerlidir.

Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü vesilesiyle, mesai kavramı gözetmeden, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Bilecik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, basın mensuplarının kamuoyu vicdanının sesi, haber alma özgürlüğünün yılmaz bekçileri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensuplarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı özgürlük ortamında kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürütmekte, demokrasimizin ve ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmaktadırlar. Her türlü zorlu ortamda gecelerini gündüzlerine katarak görevlerini fedakarlıkla yürüten basın mensuplarımız tüm övgü ve takdirleri hak etmektedirler."

Beydemir, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak basın çalışanlarına başarılar diledi.

Kütahya

Kütahya Valisi Ali Çelik de hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basının, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının, toplumda basına güvenin artırmasının yanında kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçeceğini aktaran Çelik, "Gelişen teknolojiyle birlikte asılsız bilgilerin hızla yayıldığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarının önemi ve sorumluluğu da artmıştır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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