24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
24.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:26

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesleğe emek veren, kalemini doğruluktan ayırmayan tüm basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Türkiye ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşılmasını temin etmek demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Haber alma hakkının korunması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, her fikrin dile getirilmesi ve geniş kitlelere ulaştırılması noktasında, her türlü zorlu şartta fedakarca görev yapan basın çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Günümüzde her türlü dezenformasyon ve yalan haber kolaylıkla yayılabilmekte ve geniş kitleler tarafından 'Doğruymuş gibi' kabul edilebilmektedir. İşte bu nokta da ilkeli ve objektif bir bakış açısıyla mesleğini icra eden basın çalışanlarımızın sorumluluğu büyüktür. Böylesine zor ve sorumluluk gerektiren görevi yapan basın mensuplarımızın daha özgür ve daha güvenli çalışma koşullarında emeklerinin karşılığını alarak çalışabilmeleri, her türlü sıkıntılarının çözüme kavuşması ve özellikle yerel basında çalışanların da ulusal basında çalışanlar ile aynı şartlara sahip olması en büyük temennimdir."

Kaynak: AA

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