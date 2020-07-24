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24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
24.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:26

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, gece ve gündüz demeden zorlu koşullarda çalışan medya çalışanlarının, halkın doğruları tarafsız bir şekilde öğrenmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Dünyada medya organlarının zengin ve etkin haber içeriğiyle demokrasinin en güçlü aracı haline geldiğine işaret eden Genç, "Çok sesli ve çoğulcu yapısıyla Türk basını da farklı düşünce ve görüşlerin ifade edilmesinde üstlendiği sorumlulukla demokratik yapımızın teminatı olmuştur. Basınımız, gelişen teknolojik imkanlar sayesinde ülkemizde ve dünyada vuku bulan olaylardan halkımızı anında haberdar ederek, ulusal meselelerde toplumsal reflekslerin harekete geçirilmesinde çok önemli bir işlevi ifa ediyor." ifadesini kullandı.

Medya çalışanlarının bayramını kutlayan Genç, Türk basınının üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirdiğini, dünya medyasında algı amaçlı üretilen haberlere karşı değerli katkılar ortaya koyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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