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24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
24.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:37

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alanlı, gazetecilerin olayları doğru, tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplum adına eksik ve aksaklıkları sorgulamak, yönetenle halk arasında köprü vazifesini üstlenmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, toplumun haberdar olmasında, düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araç olan basının, kalkınmanın da en önemli ayaklarından ve olmazsa olmazlarından biri olduğunu aktardı.

Basının tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla yazılı, işitsel ve görsel medya aracılığıyla birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini bildiren Alanlı şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesi, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca basının özgürlüğü ve çok sesliliği, insanlarımızın farklı düşüncelere saygı duymalarına imkan vermekte ve birlikte yaşama kültürüne zemin oluşturmaktadır. Gazetecilik, kamuoyu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle toplumu aydınlatma mesleğidir. Basın mensupları, insanları haberdar etmek için her koşulda çalışarak zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmektedir. Özellikle yerel basının nasıl ağır ve zor şartlar altında bulunduğu, ne tür zorluklarla mücadele ederek ayakta kalabilme başarısı gösterdiği aşikar olarak bilinen bir gerçektir. Bu nedenle basının sadece bayramlarda hatırlanmaması, zor koşullar altında görevini sürdüren gazetecilere gereken desteğin verilmesi şarttır. Basın mensupları günümüzde ekmek gibi, su gibi hayatın vazgeçilmezleri arasında olan haber alma, haberdar etme gibi çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Bu vesile ile gece gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan siz değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

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