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24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
24.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:14

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirilen 24 Temmuz'un "Gazetecilik ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaya başlandığını bildirdi.

"Önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullanan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Basının önem ve gerekliliğini 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hep birlikte gördük. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını hem kitle iletişim araçlarından hem de sosyal medyadan halka aktaran basınımız kutsal bir görev icra etmiş oldu. Basınımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilemücadele sürecinde de, halkımızı bilinçlendirmiş ve koronavirüs ile etkili mücadele etmemizde yadsınamaz bir rol üstlenmiştir."

Basının görevinin zor şartlar altında yerine getirdiğine işaret eden Demirtaş, mesajında "Zor şartlar altında görevlerini en iyi şekilde özveri ile yerine getiren, ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, kişisel hak ve özgürlüklere, toplumsal değerlere saygılı, objektif bakış açısı ile son derece önemli bir görev üstlenen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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