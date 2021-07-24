24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktekin, mesajında, demokrasilerde basının tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir kamu görevi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kamu yararını gözeterek görevlerini fedakarlıkla sürdüren basın mensuplarının günlerini kutlayan Aktekin, şunları kaydetti:

"Bireyler ve toplumlar ancak sahip oldukları doğru bilgi birikimi ile iyi, güzel ve doğru yönde gelişmelerini sürdürebilirler. Bu nedenle tüm toplumu ilgilendiren kamusal alanda doğru bilgi üretmek son derece sorumluluk ve ciddiyet gerektiren bir çalışmadır. Bu anlamda, gerek bilim insanları gerekse basın tarafından toplumsal alanda üretilen bilgilerin doğru ve güvenilir olması ne kadar önemli bir sorumluluk örneği ise yalan terörü diye tanımlanabilecek kötü niyetli, özel veya tüzel kişilere saldıran, manipülasyon amaçlı yalan haber üretmek, hakikat boyutu eksik, dengeli olmayan, tahrif edilmiş bilgileri doğru bilgiymiş gibi sunmak da aynı oranda topluma zarar veren, etik değerlerden yoksun, ciddi bir toplumsal sorumsuzluk örneğidir."

İl Sağlık Müdürü Ünlübay ise basının toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye katkı sağladığını, medyanın, hızla gelişen dünyada etkinliğini her geçen gün artırdığını ifade etti.

Basın çalışanlarının haberi kamuoyuna doğru ve nitelikli şekilde ulaştırma çabasını takdirle takip ettiklerini belirten Ünlübay, şöyle devam etti:

"Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kuruluşlarımız gerek Türkiye'de gerekse ilimizde gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma da gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Bu vesile ile basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan