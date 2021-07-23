24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken, mesajında, basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının toplumda önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Demokrasi kültürünün yerleşmesi, bir yaşam biçimine dönüştürülerek özümsenmesi, o ülkedeki basının konumu ve yapısıyla yakından ilgilidir. Basının, özgür ve yansız olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Demokratik yapının, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli göstergesi de basın özgürlüğüdür. Bugün, artık basın özgürlüğü, bir iletişim özgürlüğü ve iletişim hakkı olarak vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklerden biridir. Günümüzde haber alma ve bilgi edinme hakkının en kutsal haklar arasındadır. Bu hakkın en önemli basamağını da basın çalışanları ve haberciler oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi basın, milletin sesidir. Basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya