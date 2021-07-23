24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Toplumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif ve doğru bilgilendirmenin basınının temel görevi olduğunu vurgulayan Günaydın, böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Kamu kurumları ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basının, vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmaların büyük önem arz ettiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Büyük bir sorumluluk ve görev anlayışı içerisinde görevini yerine getiren basın mensuplarımızın ilimizin kalkınması için eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluk ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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