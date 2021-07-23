24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla...

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataş, mesajında, 24 Temmuz tarihinin Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak kutlandığını ancak yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugünün bu amacından çok uzak olduğunu öne sürdü.

Basının zor şartlarda görev yaptığını, özgür ve tarafsız gazetecilik yapmak için birçok bedelin ödendiğini ve ödenmeye de devam edildiğini ifade eden Ataş, halkın doğru, tarafsız bilgilendirilmesi adına fedakarca görev yapan, bu uğurda mücadele veren basın mensuplarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın ve basın çalışanlarının kamu görevi yaptıklarını vurguladı.

Her gün yeni haberler üretmek ve vatandaşlara bu haberleri ulaştırmak için canla başla çalışan basın mensuplarının demokrasinin gelişmesindeki çaba ve gayretlerini de takdir ile karşılamak gerektiğini aktaran Çopuroğlu, "Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği, basın meslek ilkelerine uyan ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayan tüm gazeteci arkadaşların basın bayramını kutluyorum. Basında sansürün kaldırılışının 111. yılında görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın mensuplarını saygı ile anıyor, sahada olan basın mensuplarına da selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise basının önemine dikkat çekti. Tok, ülkenin gelişimi, halkın bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetin oluşturulmasında basın sektörünün katkılarının yadsınamaz olduğunu belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icra edilen zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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