24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'teki belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, basındaki sansürün kaldırılışının 113. yıl dönümünü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Şahin, şunları aktardı:

"Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın; haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, basın-yayın organlarının çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Ülkemizde ve şehrimizde her türlü zorluklara karşı göğüs gererek büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru bilgilendiren ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Basın Dayanışma Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basının, şehrin ve bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek kentte güven ve huzur ortamının sağlanmasında önemli roller üstlendiğini ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise özgür basının aydınlık geleceğin teminatı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Basın ve yayın organları geçmişten bugüne çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla topluma ışık tutmakta, gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bugün de gelişen teknolojilerle birlikte bilgi akışı çok daha hızlı ve etkin bir hale gelirken, basın mensuplarımız büyük bir özveriyle kamuoyunu anlık olarak bilgilendirmek adına çalışmalarını sürdürmektedir. Salgın süreci boyunca gerek görsel, gerek yazılı basınımız üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirerek zor koşullarda hem toplumun bilgilendirilmesini sağlamış hem de gereken tedbirlerin alınarak sağlığımızın korunması noktasında hassasiyetin oluşmasında etkin rol üstlenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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