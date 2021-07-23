24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Türk basınında sansürün 24 Temmuz 1908 tarihinde kaldırıldığını, bugünün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Basın kuruluşlarının dünya ve ülke gündeminde yaşanan gelişmeleri, günün her saati vatandaşlara ulaştırdığını aktaran Akın, iletişim özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının toplumsal sorunların dile getirilerek çözüme kavuşturulması, şeffaf yönetim anlayışının ve demokrasi kültürünün gelişmesinde büyük rol üstlendiğini belirtti.

Vali Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişen teknoloji, dünyanın en uzak köşesinde yaşanan bir olayın kısa sürede çok geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle basın mensuplarının haberi kaynağından alarak kamuoyuna yansıtmaları, basın meslek ilkeleri ve etik kurallarını gözeterek görevlerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir. İlimizde görev yapan basın mensupları haberleriyle bizlere her zaman destek olmaktadırlar. İlimizin tanıtılması, şehrimize ait sorunların dile getirilmesi ve kamuoyunun aydınlatılmasında büyük rol üstlenen yerel basınımızın, bundan sonra da aynı özveri ve duyarlılıkla görev yapacaklarına inanıyorum. Bu duygularla, gece gündüz demeden zor şartlarda büyük bir öz veriyle görev yapan tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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