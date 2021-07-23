24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kösedağ, mesajında, zor şartlar altında yerel ve ulusal alanda çalışan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Basın sektöründeki çalışanların şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Kösedağ, şunları kaydetti:

"Gazetecilik zor bir meslek. Ayrıca ilin ve ülkenin sorunları doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde yayınlandığı takdirde kutsal bir meslektir. Bir nevi kamu hizmetidir gazetecilik. Toplumun aynası, gözü kulağıdır. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Gazeteciler olarak sırtımızda nasıl bir yük olduğunun bilincindeyiz. Gazeteciler zor şartlar altında meslek hayatlarını sürdürmektedirler. Hakeza basın camiasının içerisindeki tüm çalışanlar maddi imkansızlıklardan yakınmaktadır. Basın kuruluşlarının ve basın sektöründe çalışanların sorunları çözülmeden bir basın bayramından söz etmemiz mümkün olamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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