24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, kamuoyunu hızlı, etkili ve doğru bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Basının tarafsız ve objektif bir biçimde halkın gözü kulağı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, gece gündüz demeden çalışan basın çalışanlarına teşekkür etti.

Büyükkılıç ayrıca "Şehrimizin ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda ilerlemesi ve güçlenmesi için görevini hakkıyla yapan basın mensubu arkadaşlarımızın şehrimize kendi alanlarında katkı sağladığını özellikle söylemek istiyorum. Basın mensuplarının gösterdikleri hassasiyet ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar kentimize büyük katkı sağlıyor ve bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce vefat eden eski Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile vefat eden tüm basın mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri basınının 110 yıllık tarihine ışık tutacak basın müzesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özdoğan ise tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırıldığını aktaran Özdoğan, gerek Türkiye'nin gerekse Kayseri'nin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ile başarılı çalışmalarının takdire şayan olduğunu vurguladı.???????

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gazeteciliğin en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslek olduğunu anlattı.

Yalçın, gazetecilerin gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişiler olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Yener Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:19:16. #1.16#

title