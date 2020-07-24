24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:59

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin yalana karşı hakikatin yanında yer alan, gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalıştığını belirtti.

İletişim alanında yaşanan hızlı gelişim ile bilgiye ve habere erişimin sosyal medya gibi mecralar eliyle çeşitlendiği günümüz dünyasında, sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket eden gazetecilerin görevlerinin ehemmiyetinin daha da arttığını vurgulayan Durmuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, demokrasi adına birçok badireler atlatmış ve hepsinde de demokrasiyi bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştır. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz 2016 gecesi, vatan hainlerinin darbe girişimi karşısında yaygın ve yerel basınımız tek yürek olup, demokrasi yolunda onurlu bir mücadele veren milletimiz için dik duruşlarıyla takdire şayan bir çaba göstermişlerdir. Bu vatanperver heyecan ve anlayışın devam edeceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: AA

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