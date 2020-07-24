24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalık, mesajında, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu belirterek, "Basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri, mesleğin gerektirdiği ahlaki değerlerine aykırı düşmeden sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü vesilesiyle, bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, cefakar ve fedakarca işini ifa eden tüm medya emekçilerimize başarılı bir meslek hayatı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Rektör Karabulut ise dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışı ile mesleklerini icra eden, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan emektar gazetecilerin basın bayramını kutlayarak, başarı ve sağlık diledi.

Kaynak: AA