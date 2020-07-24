24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının toplumun bilgilendirilmesi ve vatandaşların devletle iletişiminin sağlanmasında önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensuplarının üstlendikleri bu misyonla demokrasinin gelişmesine önemli katkılar sağladıklarını ifada eden Sezer, başta Kırıkkale'de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yayımladığı mesajında, basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini vurguladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Saygılı, basın mensuplarına başarılar diledi.

Kaynak: AA