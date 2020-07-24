24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Çağlayan mesajında halkın gözü, kulağı, vicdanı ve sesi olması ile kamuoyunun her türlü haber alma hakkına katkıda bulunma görevini yürüten basın mensuplarının, demokratik düzenin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Basının ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde, tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi milli iradenin yanındaki cesur ve kararlı duruşu, fedakarca ve özveriyle yaptığı çalışmaları, milli menfaatlerimize uygun yayınları, her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade eden Çağlayan, "Sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde, Karaman'da faaliyette bulunan yerel gazetelerimiz başta olmak üzere bütün basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA