24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:22

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümünde tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Basın mensuplarının her koşulda görevlerini büyük bir özveri ile icra ettiklerini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Düşünce özgürlüğünün ve toplumdaki çok sesliliğin gelişmesine ve korunmasına çok önemli katkı sunan basın mensuplarımız yaptıkları bu önemli görevleri ile milletimizin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirerek her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Başta ilimizde faaliyet gösteren gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim. Hayatlarını kaybeden basın mensuplarımıza da Yüce Allah'tan rahmet dilerim."

Kaynak: AA

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