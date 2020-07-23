24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, basının gelişmiş ülkelerde önemli bir kamusal görevi yerine getirdiğini belirtti.

Haber ve yayınların toplumun büyük kesimlerini etkileyebilme gücüne sahip olması nedeniyle büyük bir sorumluluk içerdiğini ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"Basının ve basın çalışanlarının bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde görev yapması, mesleğin gerektirdiği ilkeler doğrultusunda yayıncılık gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Demokrasi ve insan haklarının gelişmesi basının gelişmesi ile mümkün olacaktır. Görevlerini fedakarlıkla yerine getiren basın çalışanlarımızın gösterdikleri gayret ve emek mesleklerine olan inançlarının, sahip oldukları azim, kararlılık ve mücadele gücünün göstergesidir. Basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

Fadıloğlu da halka doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerin başkaları ile paylaşılmasına aracı olan basın mensupları ve basın kuruluşlarının çok önemli bir toplumsal görev icra ettiğini aktardı.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğine dikkati çeken Fadıloğlu, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarının, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapmasının kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

GSO Başkanı Ünverdi ise basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü ve Basın Bayramı'nı kutlayarak basının kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtti.

Ünverdi, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsız bir anlayışla çalışmalarını sürdüren basının, toplumun aynası olduğunu ifade etti.

Basının, demokrasi ve hayatın olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Ünverdi, basın mensuplarının büyük bir gayret içerisinde zamanla yarıştığına değinerek, "Basınımızın meslek ilkeleri çerçevesinde ilkeli, objektif ve sorumluluk bilinciyle yapmış olduğu çalışmalarını devamını diliyor, bu zamana kadar aynı anlayışla çalışmalarını yürüten yerel ve ulusal basın mensuplarımızın bundan sonra da aynı duyarlılıkla görevlerine devam edeceklerine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA