24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:20

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarına meşakkatli görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Kamuoyunun, ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Tever, çok sesli, etkin ve özgür bir medya ortamının varlığının demokratik kültürün ayrılmaz parçası olduğuna işaret etti.

Mesleğin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle bireyleri ve toplumu sağlıklı ve eksiksiz bilgilendirmek için çaba gösteren basın mensuplarının kritik bir fonksiyon icra ettiğini bildiren Başkan Tever, "Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri yine basın mensuplarımıza düşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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