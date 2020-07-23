24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
23.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:05

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 24 Temmuz tarihinin, Türk basınında önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, basının çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olduğunu dile getirdi.

Gücünü özgürlüğünden alan basın kuruluşlarının, anlaşılır, tarafsız, toplumsal ve ahlaki değerleri dikkate alarak hazırladıkları haberlerle toplumu bilgilendirdiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Böylesine geniş bir etki alanı bulunan basınımız gelişen ve kalkınan ülkemizin dünyayla bütünleşmesine de imkan sağlamaktadır. Özellikle yakın tarihimizde meydana gelen 15 Temmuz kalkışmasında, cansiperane bir şekilde darbecilere karşı duruşları, olanın bitenin bütün ayrıntılarıyla hızlı bir şekilde kamuoyuna yansıtılması, demokrasiye sahip çıkılması adına yapılan çağrılar ile üzerlerinde bulunan sorumlulukları hakkıyla yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, milli iradenin yanındaki kararlı duruşları, cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalarıyla, milli menfaatlerimize uygun yayınlar yaparak, demokrasi ve basın tarihimizdeki çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir."

Yavuz, böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveriyle çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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