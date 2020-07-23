24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluğu üstlendiğini belirten Sarı, "Doğru ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımız, bilginin hızla kamuoyuna yayılmasını sağlayarak önemli bir kamu görevini de yerine getirmektedir. Demokrasinin temel taşlarından özgür haberleşmeyi sağlayan değerli basın mensuplarımızın ve basın yayın kuruluşlarının her kademesinde görev yapan tüm emekçi arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını yürekten kutlarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA